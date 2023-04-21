據統計，台灣晶圓製造指數今年以來漲幅高達21.76％，優於加權指數的12.91％、電子工業類指數的16.52％，相關題材漲勢相對俏麗。兆豐投信建議投資人可納入如兆豐台灣晶圓製造(00913)等晶圓製造主題型ETF資產，打造定期持有或單筆加碼買進投資策略參與行情。

兆豐投信指出，兆豐台灣晶圓製造ETF聚焦半導體中上游、且鎖定台灣註冊的股票，中游的晶圓代工及製造領域累計占約6成，加上結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標為篩選標準，挑選前30大成分股，打造主攻台灣科技龍頭企業、選股相對純粹精煉的全包式ETF。

隨著去年底兆豐台灣晶圓製造調整成分股後，更著重再生晶圓製造產業鏈，可涵蓋5G、AI、電動車、矽晶等新型應用題材，看好再生晶片製造的專業製程搭配全球市場需求量增加，有機會刺激再生晶圓產業報價上升，也有利帶動走勢續揚。

此外，隨著電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具備優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，也有利台灣晶圓代工廠產能擴增的因素，有助推升企業獲利的增長空間。

兆豐投信提醒投資人，未來金融市場波動預期仍頻，投資ETF時仍需要留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價與淨值間的變化，可作為評估進場布局的依據。