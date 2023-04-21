民眾黨主席、前台北市長柯文哲日前於網路節目《下班瀚你聊》表示，民進黨主席賴清德是在「當選的邊緣」，很可能會一不小心就敗選。對此，Youtube頻道《桃園孫先生》昨（20日）也發起網路投票，一窺民眾心中的想法。

截至今日下午3點20分，總計有8825人參與該投票。針對「對於總統大選，柯文哲說賴清德在當選邊緣，不小心會落選」的題目，有高達81%的民眾「認同柯文哲的看法」、「不認同柯文哲看法」的人僅占15%、剩下有1%持「其他意見」、3%則為「沒意見」。

對於此投票，網友留言稱，「非綠陣營不可分散票源，鷸蚌相爭，漁翁得利」、「讓他當選台灣還有希望嗎？蔡規賴隨要他何用？」、「民進黨的總統大選一副勝券在握，有時太過自滿往往馬失前蹄」、「多行不義，必自斃」。

除此之外，還有人則吐槽柯文哲，「說這不是實際狀況的事，聽聽就好」、「什麼當選邊緣，是落選吊車尾」、「同是參選人，所講的話能信」、「何時主角變成柯P了？柯是選不上的只能當攪局者」、「柯文哲完全不可能當選」。