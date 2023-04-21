李洪基今在機場時已能正常行路，看來腳傷已恢復不少。（范揚光攝）

韓國搖滾樂團「FTIsland」暌違5年來台開唱，將於明（22日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，3000張門票瞬間秒殺，主唱李洪基、鼓手崔敏煥、貝斯手李在真3位成員今（21日）中午搭機抵達桃園機場，身穿綠色運動裝的李洪基，上周不慎扭到右腳，前幾天的練習影片中，還看見他一跛一跛的模樣，不過今天在機場時已能正常行路，看來腳傷恢復了不少，他在機上也開心於IG曬出俏皮手指戳臉自拍照，激動用英文寫道「台灣，明天見」。

本次演唱會標題名取為「RE：FTISLAND」，意指團員們在經歷長期的疫情以及成員陸續結束兵役後，活動終得以重新開始，也有他們再次用自己的的音樂及真心來回報長時間等待著的粉絲之意，日前主辦單位公布影片中，成員們溫暖問候大家並表示很久沒有來到台灣，內心很是期待與激動。李在真也想起之前來台時，瘋狂喝珍珠奶茶代替正餐的甜蜜經驗；李洪基也嘴甜說「每次去台灣，從飛機起飛那一刻起，都是美好回憶」；崔敏煥則想念每次演出時與聽眾間的距離既近又遙遠的浪漫距離，期待4月22日與歌迷相見。