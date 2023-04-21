今台南市長黃偉哲宣布，自七月起，台南的老人健保免費補助，只要65歲以上年長者和55歲以上原住民長輩，在有排富之下，健保費均由市府繳納。對此，綠委王定宇也在個人臉書上大讚黃偉哲是「負責任」，利用經濟紅利的稅捐盈餘，繳納健保費回應民眾的期待。

民進黨籍立委王定宇也在個人臉書頁面上發文力讚黃偉哲「負責任」，表示「首長就如同持家的人一樣，要量入為出」。他指出黃偉哲的負責任，就是為福利政策找到財源，利用整體經濟紅利的税捐盈餘，增加市府的分配款，用以支應老人健保，是回應民眾聲音的負責做法。

王定宇還意有所指的說，「至於那些只開支票卻不用思考兌現方式的，一定會想方設法割稻尾」，但真正找到財源負責的，是黃偉哲市長。

對此，網友也在王定宇的貼文下方留言，表示「給市長按個讚」、「百姓之褔！」、「果然是務實的市長！」、「台南加油！」。另外，有網友則反酸基隆，表示「基隆的市長，還在為電動機車的財源頭殼抱著燒」。