環保署「2022～2023環境關懷設計競賽」得獎名單於21日揭曉，由「三菜一湯復古防水鞋」拿下第1名，「再生蕉葉套袋」及「OCF（Oyster Culture Float; 改良式蚵棚器具）」分別取得第2及第3名，前3名得獎者除可獲得獎金外，還可獲補助前往丹麥The Index Award頒獎典禮現場及參訪世界級設計組織The Index Project。

透過借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，環保署自103年起舉辦環境關懷設計競賽，每2年辦理1次，今（112）年已是第5屆，參賽作品從第1屆513件，到目前第5屆已增加至1,149件，顯見此競賽已躍升為我國非常重要之設計比賽。本次入圍作品涵蓋廢棄物再利用、永續城市、減碳及循環經濟等相關設計，希望透過產品創新帶動社會創新，邀大家一起讓資源持續流轉，形成善的循環，進而透過設計來解決環境問題。本屆第1名「三菜一湯復古防水鞋」運用臺灣在地農漁業回收之農漁業生質材料與寶特瓶，改製成的高科技鞋材，生質材料能夠減少製鞋60％的石化原料使用，挑戰低碳足跡製程。

環保署為與大眾分享第五屆競賽前20強優秀作品的設計理念與新世代的創意，將辦理北、中、南區之巡迴展覽，北區首展自今日起至4月23日在松山文化創意園區4號倉庫展出，南區於4月25日至30日在高雄國立科學工藝博物館展出，中區於5月10日至21日在臺中國立公共資訊圖書館展出，巡迴展皆為免費入場，歡迎民眾前往，一次看足資源循環、綠色產品開發及生態保育等好設計，千萬別錯過！

為鼓勵民眾深入瞭解前20強作品的設計理念與新世代的創意，環保署特別企劃「作品人氣票選」活動，自4月21日起至5月21日止之展覽期間，邀請民眾針對前20強作品票選出心中的最佳人氣獎，觀展並參與票選的民眾即可獲得參加獎（數量有限，發完為止），歡迎民眾共襄盛舉；展覽結束後，環保署將統計人氣最高的前3名作品，並分別頒發新臺幣1萬元、5仟元及3仟元的獎勵金。