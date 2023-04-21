O'Hoppe goes 3 for 4 with 2 RBI

Potentially re-aggravated left shoulder injury @Angels | #AngelsLive pic.twitter.com/kbKHLYgOp0 — Bally Sports West (@BallySportWest) April 20, 2023

以主戰捕手身分站穩天使打線的大物新人歐哈皮（Logan O'Hoppe），今（21）日交手洋基的例行賽中卻弄傷左肩，不得不提前退出比賽，賽後歐哈皮表示將在接下來幾天內評估傷勢，無法得知是否能繼續出賽，美媒《Bally Sports》則對歐哈皮的狀況感到不樂觀。

歐哈皮在最後一個打席擊出游擊方向穿越安打，不過卻在揮棒後跌坐地上並扶著左肩，隨後才意識到自己擊出安打，歐哈皮奮力跑向一壘後，便沮喪蹲下身子，甚至將頭盔甩在地上洩憤，歐哈皮無奈只能接受退場事實，由蔡斯（Matt Thaiss）接替跑壘。

前一個系列賽對陣紅襪，歐哈皮同樣在一次揮棒過後痛苦扶著左肩，當時引來總教練內文（Phil Nevin）關切，不過歐哈皮選擇繼續留在場上奮戰，不料3天後在同個部位出現傷勢，賽後歐哈皮也確認，左肩的傷勢與紅襪系列賽相同，「感到最困難的部分是，你在過去一年多的時間完成了許多任務，盡了一切努力後卻發生這樣的事，我只希望這不會是太嚴重的傷。」

天使二刀流球星大谷翔平將在明天先發對決美聯中區球隊皇家，本季4場登板的捕手搭檔都是歐哈皮，兩人默契絕佳，大谷翔平本季奪下2勝、防禦率僅0.86的超優質水準，歐哈皮功不可沒，除此之外，打擊更是歐哈皮的最大亮點，至今繳出2成83、4轟及13分打點，長打率5成47領銜全隊，全壘打數則與大谷翔平、瑞福洛（Hunter Renfroe）並列天使第一。