17歲劉姓少年20日朝土城某當鋪轟51槍後投案自首，疑與天道盟和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；劉男當時搭計程車前往當鋪開槍，司機事後做筆錄時還餘悸猶存說當下聽到槍聲嚇壞，但不敢直接離開，怕對方朝他開槍，做完筆錄仍驚魂未甫，警方因此拿了三寶便當給他壓壓驚，也意外讓該便當店爆紅。

劉男當時在土城攔下計程車後，要司機開到該當鋪，還一度問「能開快點嗎」，車子抵達後，劉男直接下車，車門都沒關就朝當鋪走去連轟51槍，司機當時聽到槍聲嚇一大跳，一時不知所措，但礙於車門沒關，又擔心對方朝他開槍，只能待在原地，劉男開完槍後回到計程車上，要求直奔警局，司機此時已嚇到腿軟，差點踩不到油門，最後劉男下車前給出千元鈔並說謝謝。

有網友查出該燒臘便當的Google評分為3.9顆星，且剛好今（21）週五為公休日，有網友留言說「XX以前真的頂」。（翻攝自Google）

消息曝光有網友在PTT上發文問「到底是什麼樣的三寶飯可以好吃到用來壓驚，所以明天XX三寶飯的生意會好到爆嗎？」（翻攝自PTT）

司機驚魂未甫地回家後接到警方通知，但他已嚇到沒力氣開車，只能搭車到警局做筆錄，司機全程顫抖地陳述過程，警方事後還買飲料和XX三寶飯便當給他壓壓驚，消息曝光有網友在PTT上發文問「到底是什麼樣的三寶飯可以好吃到用來壓驚，所以明天XX三寶飯的生意會好到爆嗎？」

有網友查出該燒臘便當的Google評分為3.9顆星，且剛好今（21）週五為公休日，有網友留言說「XX以前真的頂！疫情後退步了，不用特別去吃」、「不難吃，但很貴」、「XX超好吃念念不忘」、「XX好吃，學生時期的最愛」、「那一帶開的燒臘店很少很少間，跟那週邊比起來的燒臘店，只有這間能吃」。