（廖素慧翻攝 / 讀者提供）

嘉義縣吳姓男子與妻子鬧離婚，吳男今天凌晨持刀砍殺妻兒後自殘墜樓身亡，1家4人僅有8歲次子生還，目前受傷仍在加護病房治療觀察中，這名次子頭臉都是血，被趕到現場的阿公抱著衝下樓，抱到救護車送醫。

醫院表示，男童送到院時意識清楚，頸部有穿刺傷，造成氣血胸，臉部慘白幾無血色，不知是否被掐頸導致，經開刀手術後已送到加護病房繼續治療觀察中。

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