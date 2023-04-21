知名婦產科禾馨集團營運長林思宏，去年因詐保6700多萬遭北檢起訴，10日凌晨又傳出他在信義區喝酒後開車返家，並在麥帥二橋遭警方查獲，酒測值0.62被依公共危險罪送辦。對此，林思宏今（21日）也緊急在臉書寫下12字的道歉文，而禾馨也發表聲明道歉，表示林已非營運長沒有行政職，就是所內的醫師，但對其行為深感震驚憤怒，禾馨將深切反省。

北市警內湖分局文德派出所員警10日凌晨執行取締酒駕勤務時，於凌晨2時57分在麥帥二橋下堤頂大道處，查獲林思宏滿身酒氣，酒測值高達0.62，林供稱自己在信義區餐酒館與友人喝酒，心存僥倖開車返家，警訊後被依公共危險罪送辦，而林當時被取締的畫面也曝光。

禾馨林思宏（前營運長）在內的多人，去年8月因假造疫苗施打名冊，先被依偽造文書起訴，後又被北檢查出，非法協助80名產婦製作「胎位不正」診斷證明，據此向保險公司申請給付，詐得6738萬餘元，林思宏等5名禾馨醫師事後都被起訴。

如今林思宏又傳出酒駕，林也緊急在臉書發表12字道歉文，「深刻反省，非常抱歉，絕不再犯」。

而禾馨發出聲明致歉，不過強調林已未擔任營運長一職，就是診所一般醫師，「對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省，禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉」。