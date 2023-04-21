分析公司Ortex說，那些相信銀行股會面臨熊市和股價下跌的投資人，在四月估計將虧損10億美元。這些投資人曾在三月大賺了27億美元，這也是他們近一年來在歐洲銀行股做空的最大獲利。

歐股的銀行類股，自從三月底的低點以來，至今已經上漲18%。被做空最多的股票，義大利裕信銀行(UniCredit)，也從三月低點大漲35%，並來到2016年以來的高價。

米蘭Banca Ifigest的一名主管Carlo Franchini說：「升息顯著地提振了利息收入，利率目前不會下降。而現在還不是把金融股從投資組合中剔除出去的時候」。

就在幾周之前，銀行業的動盪到達頂峰，市場準備擁抱一場深度的低迷，甚至主要央行也準備逆轉政策，轉為降息。

目前壓力已減輕，投資人再次考慮到升息因素，也帶動銀行股復甦；但是讓賣空者和其他削減對銀行投資者感到措手不及。

據Refinitiv IBES數據顯示，歐洲金融業第一季獲利將成長31%(佔歐企獲利成長的大部分)，預計全年增長19.5%。

但是依據美國銀行的一項調查顯示，基金經理在4月削減對銀行的投資，降至2020年5月以來的最低水準，因為他們湧入了更能抵禦衰退的防禦性板塊。