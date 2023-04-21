今年截至發布第一季財報前，特斯拉在美國第6度調降價格，盼在競爭日益激烈之際提振自家電動車的需求。此外，特斯拉也在中國、歐洲、澳洲、日本等主要市場降價促銷或推出優惠活動。

這些措施使其平均銷售價格大幅下跌，導致第一季營業利益率從去年同期的逾19%急跌至11.4%。經調整後每股盈餘更大減21%。

據美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，已有至少7位分析師調降特斯拉目標價，其中一位著名的分析師認為，儘管經過這波拋售，特斯拉的股價與其基本面仍然相差甚遠。

投資研究公司New Constructs創辦人兼執行長David Trainer表示，如果採用營收獲利等這類數字最實際的預測，特斯拉的股價應該要在每股約28美元，也就是較當前股價再跌逾80%，跌至僅剩當前股價的約六分之一。而與2021年底觸及的歷史高點415美元相比，目前特斯拉的股價已經下跌60%。

Trainer表示，特斯拉的估值仍然被嚴重高估，其目前的市值仍比豐田和福斯兩家老牌車廠合併市值還高出1倍。他表示，每個主要競爭對手都在大量推出物美價廉的新車，這將大大降低特斯拉未來的獲利能力。

根據Trainer所做的分析，他認為特斯拉要符合逾5000億美元身價，必須達成幾個條件，包括一直到2031年，其年營收都必須達到28%的複合成長率。稅後營業利益率要達到13%，較豐田目前的利潤7%高出80%。此外，特斯拉的資本支出增長必須維持在當前水準的三分之一。

Trainer表示，如果達成這些指標，到2031年，特斯拉的營業淨利將達到1000億美元，比豐田、Stellantis、通用汽車和福特的獲利總和還高出60%，甚至超過蘋果過去4個季度的獲利總合，而這根本是「不可能的任務」，是不會發生的事。

現在即使是最樂觀的特斯拉分析師也承認這家公司在電動車價格方面正在「浴血奮戰」，但仍有許多人相信其股票可以跑贏大盤。

根據《華爾街日報》的數據，目前在華爾街，特斯拉仍擁有21個「買入」評級、16個「持有」評級和只有5個「賣出」評級。

在周四發布的報告中，投銀Wedbush知名科技股分析師Dan Ives將特斯拉的目標價從225美元調降至215美元，但也表示自己仍然「非常看好」該公司的長期發展。他坦承特斯拉的利潤下滑如同「房間裡的大象」（elephant in the room，意指眾所皆知但不願多談的事件或問題），但也看好馬斯克犧牲利潤來獲得長期需求增長的策略，從長遠來看將獲得成效。