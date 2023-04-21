元富證券表示，歷經2022年跌勢後，美國股市在2023年表現回穩，主要受到通膨回落、Fed升息預期放緩、企業財報優於預期，及近期發酵的人工智慧熱潮所支持。美股交易活絡，連帶台灣複委託市場的交易量和開戶數同步提高。根據券商公會統計，今年以來截至3月底，複委託市場累計開戶數較去年底成長6.27％，達到403萬戶，開戶數增加約23.8萬戶，而複委託市場交易量也扭轉2022年下滑14％劣勢，較去年同期回升2.27％，達到1兆388億台幣。其中，美國市場交易量為7,676億台幣，交易佔比達73.89％，顯見美國股票和ETF交易仍深受國內投資人鍾愛。

隨著各國央行持續升息對抗通膨，投資人想於景氣築底過程中布局，又要分散波動風險，定期定額成為最受歡迎的投資方式。券商公會數據顯示，截至2023年3月底，美股定期定額累計客戶數較去年底大幅成長29.5％，達到64,379戶。畢竟美股概括了各產業的龍頭公司，投資美股不僅更安心亦能最直接的參與各產業的最新技術與資訊。元富證券美股定期定額服務選出50檔股票及52檔ETF，包括創新成長性且獲利強的科技龍頭股、食衣住行育樂串連的生活概念股，及掌握趨勢的熱門主題ETF等。