圖為《刺青》劇照。（Kadokawa Corporation提供）

圖為《盲獸》劇照。（Kadokawa Corporation提供）

若提到「非常衝擊觀影經驗」、「超乎想像的劇情發展」，你會想到哪一部影劇作品？過去被許多觀眾、影評人評價為極度驚世駭俗，擁有「戰後日本電影巨匠」美譽的增村保造（1924-1986）作品透過寫實的歡愛場面，訴說人性對慾望的深層執著。國家影視聽中心將在今年五月推出「異色之慾：增村保造專題」，大銀幕限定搬演禁忌題材，挑戰觀眾的尺度極限！

增村保造的電影以改編文學、描寫女性世界的一系列電影聞名，他擅長將令人臉紅心跳的床笫之事，轉變成使人坐立難安的衝擊場面；並以獨到的演繹技巧，賦予文學名家的作品新意。本次國家影視聽中心推出的「異色之慾：增村保造專題」，選映大師1958至1969年的五部名作《刺青》、《卍》、《巨人與玩具》、《盲獸》、《痴人之愛》，透過極其赤裸的情慾關係，塑造出故事中身在壓抑日本社會、卻仍充滿力量的現代女性，同時更探討同性戀、雙性戀等等多元性傾向議題，在六十多年前的世界影壇可謂是前衛代表！

法律系畢業、並修讀過哲學專業的增村保造，曾遠赴義大利學習電影。影像風格深受西方文化影響，生涯共執導過超過50部作品，挑戰過各種題材，以極具劇戲劇張力且緊湊的敘事節奏，翻轉世人對於傳統日本電影溫婉、和緩的印象，是日本電影新浪潮的先驅。深受增村保造影響的日本名導大島渚，在當年就如此評價：「我感覺到一股強大和不可抗拒的力量，已在日本電影界降臨！」

香港國際電影節曾以「好色一代男」為名舉辦增村保造回顧展，凸顯他在異色電影的成就與日本電影史上的重要性；而繼高雄市電影館今年二月策劃的「異色大師的情慾世界：增村保造」後，本次專題將於國家影視聽中心登場，不僅是北部影迷首度有機會在大銀幕上一窺這位大師的魅力，活動更請到文學作家、刺青師等跨域專家開辦映後講堂，與觀眾進一步討論電影背後的時代意義。