工研院7度獲得愛迪生獎，今年更拿下1金1銀1銅榮譽。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

素有創新界奧斯卡獎美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，工研院連續7年獲獎，在全球近400多項技術／產品激烈競爭中，勇奪1金1銀1銅。其中打造智慧化管理5G基站系統節能的「O-RAN節能專網網管技術」，拿下金牌獎。超分子複合技術眼藥滴劑緊追在金牌獎莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎，「智慧射頻熱消融系統」則獲得銅牌獎。

「台灣囊括8項愛迪生獎，其中工研院勇奪3項，十分優秀、相當驚人。」愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，工研院總能研發可解決世界重大難題的創新技術，以國家級的規模來支持，持續創新研發來解決全球嚴峻挑戰。以此次獲獎技術為例，工研院利用非侵入性眼藥水，取代眼球扎針治療黃斑部病變，開啟了醫療生態系新的研發方向，引領創新前所未見。

近年來工研院持續聚焦以市場為導向的研發，透過跨領域合作打造具有市場競爭力的創新技術。工研院院長劉文雄表示，這次很榮幸有3項技術獲獎，證實以市場技術為導向的研發獲得肯定。獲獎的3項技術均已透過不同形式或應用進行技術移轉、邁向商品化，廠商包含和碩聯合科技、信力生技、仁寶電腦，產業化效益非常卓越。

這次拿下愛迪生金牌獎的「O-RAN節能專網網管技術」，即是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本。這套系統透過智慧模組化技術，可快速依據不同專網需求加以優化，讓專網佈建如同安裝APP一樣快速簡單，無論在智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G專網，都能快速適用。

榮獲銀牌獎的「超分子複合技術眼藥滴劑」，藉由特殊的眼底傳輸技術，採用雙性分子載體，表面極度親水且尺寸極小，可以快速通過眼表、角膜層等層層眼組織障礙，直達眼底的病灶進行治療，有效減少血管滲漏面積，此技術已完成技轉並進入臨床2期收案中。至於拿下銅牌獎的「智慧射頻熱消融系統」則結合超音波影像導引，以微創手術將單支可調式消融電極針，導引至病灶進行局部治療，不僅傷口小、恢復期也短，更是全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，已完成技轉，目前已取得台灣上市許可。