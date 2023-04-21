國發會說，我國作為創始會員的全球跨境隱私規則論壇，於美國華盛頓特區時間本年4月13日發布全球CBPR綱領（Global CBPR Framework）及論壇職權文件（Terms of Reference, ToR），正式啟動歡迎新會員加入論壇。

國發會說，我國與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓於去年4月21日共同發布「全球跨境隱私規則宣言（Global Cross-Border Privacy Rules Declaration）」，正式成立「全球跨境隱私規則論壇」，旨在將起源於亞太經濟合作（APEC） 「跨境隱私規則體系（CBPRs）」推展至全球範疇，成為促進資料自由流通與有效資料隱私保護的國際組織，目前共有9個會員。

國發會說，全球CBPR綱領是以「APEC隱私綱領」為基礎，並與經濟合作暨發展組織（OECD）「隱私保護及個人資料跨境傳輸指引的核心原則一致，為未來全球CBPR體系及「資料處理者隱私認可體系（PRPs）」發展的基石，協助各會員建立安全可信賴的跨境隱私保護機制，以實踐全球CBPR論壇宣言的目標。

國發會說，全球CBPR論壇職權文件揭示論壇的組織架構，包括設立「全球論壇大會（GFA）」作為決策主體，並下設不同類型的功能性委員會，分別負責處理會籍、監督當責機構、與利害關係者溝通等事務。此外，職權文件也規範成為正式會員與準會員應具備的各項條件，以提供所有潛在的新參與者作為申請依據。

國發會說，自我國參與全球CBPR論壇，即積極與各會員合作推動論壇向全球發展的相關籌備工作，期在資料跨境傳輸已為國際貿易關鍵議題的數位經濟時代，能藉由CBPR體系成員的擴增，促進我國與亞太地區以外新會員的交流對話，協助國內企業提升個資保護能力接軌國際，以強化我國數位經濟發展的國際地位。