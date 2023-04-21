隨著品牌積極強化純電車產品，BMW將純粹電能具象化變身成為時尚玩偶，首度推出「BMW Pegasus」飛馬玩偶，作為品牌純電車系象徵，汎德21日宣布，將於4月27日中午12點開始在BMW精品官網限量販售，每人限購2隻。

汎德表示，車迷需預先登入成為BMW精品會員，即可在網路上購買，每隻「BMW Pegasus」2,200元。

汎德表示，搭配品牌陸續推出多款電動車，純粹電能具象化變身成為時尚玩偶，BMW首次推出夢幻逸品「BMW Pegasus」飛馬玩偶，以全身白色柔軟的羽毛、明亮的眼神搭配靈活的翅膀。

此外，汎德說明，包裝盒上劃過的金色閃電在雲朵中更顯閃耀，亦詮釋電能與飛馬的深刻連結，「BMW Pegasus」飛馬的出身是以古典神話交織純粹電能的未來世界發展而成。

汎德表示，根據過去神話記載，飛馬出生後從奧林匹斯山帶來閃電和雷聲，受到眾神祝福成為廣為人知的天馬座，因此眾人將飛馬視為一份來自眾神的禮物。

汎德表示，「BMW Pegasus」象徵將飛馬所帶來的電能注入BMW純電車系，賦予BMW獨一無二的純電移動方式，同時也希望飛馬成為一份充滿祝福與希望的禮物。

「BMW Pegasus」將於4月27日中午12點開始於https://mybmw.tw/BMWPEGASUS限量銷售。