縣府與秧悦美地酒店推蔬食挺小農，獲南山人壽等企業支持，認購1百萬元有機種植。（秧悅美地提供／王志偉花蓮傳真）

秧悦佛陀飯（Buddha Bowl）」，該碗如僧侶的化緣缽而命名，內有穀物、蔬菜、水果、植物性蛋白質食材，可攝取到各種營養以及飽足感，還能達到低碳、有機等目標。（秧悅美地提供／王志偉花蓮傳真）

響應世界地球日，節能減碳潮流已成為各大企業與民眾熱切關注的議題，花蓮縣府與秧悦美地酒店共推綠色飲食，倡議「愛地球吃有機．蔬食低碳挺永續」，獲南山人壽、新光三越等知名企業認購小農物資，藝人小豬羅志祥也加入認購行列，傳遞「吃蔬食救地球」的概念！

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮天然資源得天獨厚，持續不斷推動永續觀光接軌世界，已經推行有機農業25年，努力打造花蓮成為國際級觀光地區。花蓮更在知名旅遊訂房網站Booking.com，獲得全球超過2.4億客戶反饋，成為2023年全球最佳旅遊城市第2名。她也提到，花蓮已經朝著生質能源的應用方面努力，生質能源中心將在今年啟用，同時將可以解決花蓮垃圾問題與創造循環。

2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）報告指出，溫室氣體排放的來源大約有18％來自於農牧業，每人每天只要吃一餐蔬食就可以為地球減碳約2公斤，而只要每人改吃素一天，就可減少4.1公斤二氧化碳的排放量，等於180至360棵樹一天內二氧化碳的吸收量，以純植物性來源的飲食新浪潮已成為國際趨勢，讓「吃」有機蔬食已成為實踐減碳以及參與永續行動最容易方式，每個人每天以吃有機蔬食以實踐永續生活。

君達集團（秧悦美地度假酒店）創辦人尹純綢表示，每一個人改吃一天蔬食（吃素）可減少4.1公斤二氧化碳的排放量，讓民眾了解對於蔬食的認同，特聘營養師謝宜芳調配具有能量的蔬食─「秧悦佛陀飯（Buddha Bowl）」，該碗如僧侶的化緣缽而命名，秧悦佛陀飯將穀物、蔬菜、水果、植物性蛋白質為主的食材全部集中在一碗之中，不僅可以一次攝取到各種營養以及具備高飽足感之外，同時達到「永續」、「在地」、「有機」、「低碳蔬食」的目標。

花蓮是全國重要的有機農作重要產地，全國40％的有機米與31％的有機雜糧來自花蓮，讓「綠色」「環保」與「有機」儼然已成為花蓮的另一個代名詞，因此更適合發展與自然和諧共存綠色餐飲的特色旅遊。

尹純綢表示，君達農場堅持有機種植，每公頃有機農地，每年平均可以固碳3.95噸的二氧化碳的排放量，並且落實在地小農六產化，以永續農業攜手在地小農，推動SDGs實踐，力挺小農，共同創造永續未來。

縣府與秧悦美地酒店推蔬食挺小農，獲南山人壽、迅杰科技、胡連精密、新光三越、中國佛教會與皆達國際以及藝人羅志祥加入，共同認養小農金額超過100萬元，主要是以悅農協盟小農種植的有機米為大宗，認購3.6公噸，有花蓮1號黃豆製成的有機豆奶、小油菊、金針、果乾等農產品，未來還有會其他企業持續加入認購有機小農的行列。