導演王登鈺VR作品《紅尾巴》 劇照。（公視提供）

導演王登鈺VR作品《紅尾巴》劇照。 （公視提供）

公視《青春發言人》專題影片【我自殺，但我想活下去】 獲得「美國紐約電視獎」娛樂節目教育類金獎。（公視提供）★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

台灣公共電視節目再次驚艷國際，兒少節目《青春發言人》與VR影片《紅尾巴》分別奪下美國紐約電視獎（New York Festivals TV ＆ Film Awards）金獎與銅獎殊榮！一年一度的美國紐約電視獎是以電視節目及電視行銷為主的國際競賽，被視為全球電影電視界，最具國際視野的競賽之一，吸引全球各大主流電視媒體共襄盛舉。

VR電影《紅尾巴》繼先前獲得法國新影像藝術節（Newimages Festival）、威尼斯影展、坎城影展市場展等國際影展的肯定後，再度榮獲紐約電視獎技術類別影片製作創新類銅獎的青睞，導演王登鈺受訪時表示，「對這部僅有20分鐘，卻工作長達2年的作品來說，這個獎是很棒的鼓勵。」

王登鈺分享這是他首次創作VR動畫，「感謝技術總監賴昊君提供鑽研成熟的掃描技術，為此片帶來獨特的風格跟質感，以及動畫總監施德威獨挑大樑撐起整部片的表演，他們展現的都是難能可貴的炫麗特技，也是台灣動畫業積蓄多年的隱藏伏流。」

王登鈺特別提到音樂總監雷光夏打造的配樂，搭配上角色的情緒，是讓觀眾在觀看時更能融入故事氣氛的一大功臣。談到《俗女養成記》的父女檔陳竹昇 和「小嘉玲」吳以涵 Bella，以及金馬影帝劉冠廷等主角們的中文配音表現，更讓王登鈺驚呼「超敬業！他們自我要求很高，有時他們自認沒到位，會要求再重來，我很尊敬他們的職業精神。」

公視節目部經理於蓓華表示，「越是困難禁忌、難以討論的議題，作為公共媒體更應該要責無旁貸地跟最困難的人一起面對。國際獎項的肯定，也顯示許多國家也都相當重視青少年自傷自殺這個當代的迫切議題。由衷希望更多人能看見這些勇敢受訪者的故事，被討論、被同理。」

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