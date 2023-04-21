彰化地檢署辦公廳舍遷建工程今天舉行上樑典禮。（彰化地檢署提供／孫英哲彰化傳真）

總經費逾18億元，號稱南彰化近年最大新建單一建物的「臺灣彰化地方檢察署辦公廳舍遷建工程」，今天下午在工程基地舉行主體建築鋼筋混凝土結構工程的上樑典禮，由法務部蔡部長清祥主持，與會人員祝禱見證達成階段性工程目標，力拚彰檢在2025年8月前完成搬遷進駐。

相較於彰化地方法院早於2016年10進駐新辦公廳舍，法官與職員已享受總工程費逾12億元的新辦公環境多年，彰檢辦公廳舍遷建工程一波三折，經過多年的籌備，於2017年6月20日經行政院核定與法務部行政執行署彰化分署興建聯合遷建辦公廳舍計畫，歷經4度流標後，終在2020年11月19日完成主體建築工程發包。

彰檢新建辦公廳舍工程於2021年1月12日開工動土，今天舉辦上樑典禮後，未來仍有施工、驗收、接管、搬遷、啟用等目標需逐一達成，預訂於2024年9月間完成主體建築物工程施工。

彰檢指出，在施工團隊努力下，克服施工期間地質、天候、物價波動、缺工、缺料、疫情等諸多困難，於有限期間內，工程進度超前，後續也將持續秉持縮短興建期程、注重施工品質及加快施工進度，並期早日完工啟用的目標努力。

本件工程依行政院核定計畫期程，將於2025年8月前完成搬遷進駐，與對面的彰化地方法院形成司法園區，且該地整體環境極佳，員林演藝廳也在其對，且鄰近八堡圳及彰南運動中心，擁有極佳腹地空間。

未來彰檢新辦公廳舍為地下2層、地上8層的鋼筋混凝土構造物，總樓地版面積達3萬9889平方公尺，規劃汽車地下停車位173個及戶外停車位191個。建築設計形塑現代化司法園區意象，採用綠建築設計，未來可提供洽公及鄰近住戶民眾親近休憩環境。