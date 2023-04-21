檢視今年以來各主要債市表現績效，據彭博統計，截至14日為止以美國非投資等級債上漲4.49％表現最好，歐洲非投資等級債以上漲3.85％居次，美國投資級公司債則以3.64％漲勢位居第三。

分析美國非投資等級債後市，安盛美國非投資等級債券基金產品經理廖伯修指出共有3項利多，一是發債企業體質改善、違約率低於長期平均，二是利差收斂，三是殖利率逾8％。

首先，數據顯示美國國內消費動能意外強勁，且全球經濟重新開放後，許多發債企業的償債能力（利息保障倍數）大升，槓桿比率回落至長期均值以下。企業違約率更處於歷史低點，即便在經濟可能軟著陸預期下，今年的預估違約率為3％，仍低於長期平均值的3.4％。

其次，廖伯修指出，美國公債殖利率在今年大幅下滑後近期出現反彈，但相較於投資級債券或公債指數，非投資等級債券指數的績效仍逆勢上漲，原因來自於利差大幅收斂抵銷利率上升風險，反觀投資等級債的利差收斂幅度有限，較難彌平利率上升的不利影響。

最後，美國非投資等級債市殖利率遠高於其他債券資產。觀察截至14日各主要債市的殖利率，分別為美國非投資等級債8.41％、新興市場公司債6.76％、美國投資級債5.24％及美國十年期公債3.51％。

廖伯修表示，後市看好且具配息優勢的非投資等級債基金，仍是投資人2023年基金投資的首選，建議投資人可採取定期定額方式，既可克服挑選進場難題，又可參與非投資等級債長期獲利機會。