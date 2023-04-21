台中市購物節已舉辦4屆，今年10月將舉辦第5屆，過去購置房產跟汽車能登錄抽獎，今天台中市議會定期會專案報告，多位議員建議，購物節光房產、車子登錄的金額就占了3成，未真正照顧到攤商，應排除買房，也有議員建議設定張數上限。台中市長盧秀燕說，今年購物節將有「重大改革」，議員們的建議也都會納入參考。

多位議員提出，雖去年購物節登錄金額高達358億元，但房產跟車子就占了3成，表面數字好看，卻未能真正照顧到攤商、商圈，其中不動產消費佔21％與買車消費12％，加起來將近120億，部分議員要求將房產剔除登錄項目；也有議員認為要公平對待產業，應設置登錄上限即可。

盧秀燕指出，去年購物節成績亮眼，台中累計消費登錄高達358億元，比其他縣市購物節成績亮眼，議員們針對購物節追加預算提出建議，包括今年消費登錄排除房地產類等，市府傾聽議員建議，目前正在研議，希望在有限資源下，讓消費主力更集中於中小經濟。另，若店家若未使用發票，民眾也可索取收據登錄，市府還推出收據專屬抽，可抽100萬元獎項，今年將擴大辦理，並指示經發局加強宣導夜市及市場使用收據。

經發局說明，自首屆購物節活動舉辦以來，市府考量大筆金額可獲得大量抽獎券的公平性問題，因此設定單筆消費最高產券額度為600張（產券金額30萬元），因此不致發生房地產大額交易排擠其他消費中獎機會情形，市府將綜合考量不動產消費對帶動台中市整體經濟與人口移入助益，及不動產交易各種消費類型等因素研議，提升台中購物節整體成效，振興中小型店家經濟。