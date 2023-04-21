美中貿易戰後，許多科技大廠轉赴越南投資，帶動越南的晶片出口表現。然而越南產業專家分析，越南本土企業很難參與到晶片的供應鏈中，應設法增加自己的產業附加價值。

越南年輕人報（Tuoi Tre）引述彭博（Bloomberg）報導指出，越南已連續7個月占美國進口晶片比率超過10%。

彭博報導還說，越南光是今年2月對美國晶片的出口額就有5億6250萬美元，比去年同期多出2億4080萬美元，這樣的表現讓越南成為亞洲第3大對美國出口晶片的國家，僅次於馬來西亞和台灣。

然而越南的晶片出口幾乎都靠外資在撐，越南外國投資企業協會副主席阮文全（Nguyen Van Toan）表示，這些越南的晶片廠大多由外國企業所投資，大型的外國企業像是三星（Samsung）、英特爾（Intel）、富士康（Foxconn）主導了越南當地的晶片生產。

阮文全指出，實際上，越南企業很難參與到晶片的生產當中。大部分的越南工人只參與到組裝的階段，但技術層面還是被外資所把持。

他說，晶片生產有兩個重要階段，那就是設計與生產，目前這些大型的晶片製造商只是來越南租土地與廠房並且雇用工人，但技術完全歸外資所有。只有少數的越南企業有辦法參與到英特爾的供應鏈中。

阮文全表示，晶片出口的增加將使越南受益，但越南需要提升自己在生產過程的附加價值。

儘管如此，越南的科技專家對越南的產業前景還是樂觀看待，這名匿名的專家認為，晶片的出口可以提升越南的形象，從此以後越南就會以晶片出口國的形象示人，而不只是成衣製造。

他說，這證明了越南在高科技領域可以有效地吸引外人投資，這正是擁有自己晶片製造商的第一步。