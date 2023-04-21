因民進黨台南市第1選區立委初選即將展開全民調，陳水扁今（21）日以拜訪好朋友為理由，為現任立委賴惠員拉票。另對於國民黨總統人選，陳水扁也表達出自己的見解。
據《中華日報》報導，媒體詢問陳水扁，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘兩人之間，誰最有可能代表國民黨挑戰2024總統大位？他立即回應，以自己的觀察，用鼻子聞一下，最後將由侯友宜出線。陳水扁還強調，「侯友宜確實不錯，我說真的」。
至於保外就醫身分的阿扁，為什麼會出現在政治活動場合，主要是因他搬到女兒陳幸妤居住的台南市東區耘非凡大樓內，和賴惠員有「鄰居」情誼；他今搭車到新營區賴惠員服務處總部，高舉賴惠員雙手喊凍蒜。
陳水扁強調，賴惠員在他政治落難時仍不離不棄，全力相挺，讓他十分感動。而賴惠員對陳水扁出面力挺也感到暖心，稱「有如吃了定心丸」，仍希望黨內選舉是和平競爭，不要抹黑與烏賊戰。
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