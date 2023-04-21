富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員慈妹，長相甜美加上擁有傲人身材，累積一票粉絲力挺，近來不僅在經典賽爆紅，更因為身為球員劉俊豪的頭號女神，知名度持續攀升，時常在社群網站分享日常的她，近來一張應援照片，卻被發現左手內側有黑色陰影，引發網友熱議。

慈妹在社群網站分享在球場應援的照片，只見她冒雨為場上球員加油，但仍不失專業對著鏡頭露出招牌甜美笑容，接著附文寫上：「你努力卻不一定會被世界看見，這沒什麼，你只需要盡你所能那就夠了」，充滿正能量的一席話，引起眾多球迷共鳴：「認同！慈妹加油」、「慈妹的正能量，好棒唷」，但多數人仍關注她身為球員劉俊豪的女神一事，紛紛留言：「你的努力俊豪看得見」、「讓俊豪看的到主客場都有你的毛巾」。

不過有眼尖網友發現她的左手內側有黑色陰影，忍不住詢問：「是刺青嗎」，對此，她給予解答：「是紋身貼紙」，對方則搞笑回應：「想說那邊怎麼黑黑的」，才讓對方疑惑終於有了答案。

慈妹日前在IG限時動態中發出全黑圖，透露與朋友聚餐途中出了車禍，結果肇事者馬上就跑了，獨留情緒還未平復的自己在案發現場，隨後她曬出與朋友聚餐的合照報平安，指出警方已經找到肇事者，自己則是在聚會和朋友開心吃飯，這才讓所有人鬆了口氣。