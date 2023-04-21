新北國王籃球隊29、30日主場賽事，將攜手Audi Taiwan舉辦「Audi Week」主題周，以「進化 不止於此」為主題理念，希望傳達Audi和新北國王不斷進化的精神！其中30日對戰高雄17直播鋼鐵人，將上演例行賽「兄弟對決最終回」。兩天賽前與賽後，將能夠目睹「Audi A5 Sportback 進化應援車」圍繞場館，象徵禁衛軍的戰車，守護新莊城堡！

在前兩次新莊體育館上演的林書緯、林書豪兄弟對決，都創下滿場票房紀錄，這次也是在開賽前6540張預售票完售，預計寫下新北國王本季第4次滿場。而29日則是對上新竹街口攻城獅。

去年12月新北國王與合作夥伴Audi Taiwan共同舉辦Audi Day活動廣受好評，賽季末再次聯手擴大舉辦「Audi Week」主題周，球迷可以在主場 Audi 精品區購買Audi collection多樣配件與潮流單品，另外於場館戶外也會展出新北國王專屬 Audi RS e-tron GT 進化應援車讓球迷可以互動合影。

進場有機會獲得Audi Sport小鴨洗澡玩具與Audi專屬造型口罩，兩日中場遊戲 Audi 賽道本色遙控車競賽，將考驗諸位「賽車手」，冠軍賽車手將獲得一台 Audi e-tron GT 1:43 模型車」，完成闖關活動再送5組模型車外加Audi x NTK 聯名T恤，滿滿好禮等待球迷進場獲得！