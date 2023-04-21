自今年初以來，特斯拉便接連在全球大幅調降價格以刺激銷量，尤其是大眾型車款Model Y和Model 3。年初以來，光是在美國就降價了6次，而最近一次是在周二發布財報前夕。

根據官網最新的資料，特斯拉Model S Plaid和Model X Plaid的售價從10萬4,990美元調漲為10萬7,490美元。

Model X的價格調漲約2.6%，為9萬7,490美元。Model S的價格調漲約2.9%，為8萬7,490美元。

不過，這4款車的價格仍比年初便宜16%～23%。

在本月早些時候，特斯拉公布稱，Model S和Model X第一季交車量大減38%，幾天後該公司便宣布Model S和Model X價格各調降5,000美元。

受到降價促銷影響，特斯拉上季毛利率創下兩年來新低，令市場大失所望，執行長馬斯克周三在財報發布後表示，在經濟低迷不振之際，特斯拉首重銷售增長而非獲利。

福特執行長Jim Farley周四表示，特斯拉正在開創一種更具動態的電動汽車定價方式，其他製造商將不得不跟進。