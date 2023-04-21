台灣大哥大中小企業處副總經理林德偉表示，台灣近160萬家中小企業當中，有8成為服務業，提供便利的支付工具給消費者一直是中小型服務業如餐飲、零售、個人服務業的核心需求。不論使用感應式實體卡、Apple Pay、或任何NFC手機錢包，消費者最偏愛的支付工具仍是信用卡。

台灣大未來將運用Apple「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)服務，協助中小店家數位轉型，大幅降低中小企業或微型企業取得信用卡商戶資格和刷卡機的門檻，讓中小店家使用iPhone就可以接受消費者刷卡付費，增加更多商機和營收。

未來商家只要在App Store下載「TapPay 收款吧」App，再向台灣大申請小型特約店家Apple「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone)收款服務，核可後只要使用安裝iOS16.4及以上版本的iPhone XS或後續機種，即可快速、安全地收款，免去建置刷卡系統的繁瑣流程及費用成本。