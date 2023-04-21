雞蛋是家家戶戶餐桌上常見的料理，不過要如何保存才能確保新鮮，困擾著不少人。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，無論是將蛋尖或是圓端朝下存放都可以，關鍵在於只要存放在適當條件下，皆可延長保存期限；若要將雞蛋放冰箱冷藏，則建議放在原包裝或是放入密封袋。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，如果打算在幾天或是一周內使用雞蛋，可以放在室溫保存即可，不過要放在乾燥、陰涼且通風的地方。如果想拉長雞蛋的保存期限，則建議放在冰箱內保存，可以緩減細菌增長的速度，但要注意的是，最好將雞蛋放在原包裝中，或是放入密封袋，可以防止雞蛋吸收冰箱中其他食物的氣味。

至於雞蛋應該尖端朝下或是圓端朝下放置，洪泰雄坦言這兩種方式都可以，有些人認為將雞蛋尖端朝下可以延長保存期限，這是因為雞蛋內部的胚芽囊位於較大的圓端上方，如果將其尖端朝下放置，可以使胚芽囊中的空氣囊位於上方，不會接觸蛋黃，從而減少空氣囊中的空氣與蛋黃的接觸，保持蛋黃的新鮮程度；但是這種差異並不會對味道或質量產生很大的影響。

至於圓端朝下放置的好處是可以防止蛋黃中的蛋白質過於接觸蛋殼，從而減少細菌滋生的風險；此外，圓端朝下放置的蛋也更穩定，不太容易滾動。

洪泰雄強調，無論是將雞蛋尖端朝下還是圓端朝下放置，只要它們被存放在適當的條件，就可以延長保存期限。