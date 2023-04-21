「登山女神」曾格爾近日和女星郁方因捐款問題而槓上，郁方要求退回她和先生先前捐助的款項，而曾格爾查帳後因日期錯誤找不到該筆項目，一度成為羅生門，確認日期後，昨(20日)曾格爾宣布已經退回款項。今稍早，網友發現她低調刪除質疑郁方說謊的文章，而她分享新夢想是跟富豪馬斯克（Elon Musk）一樣飛往太空，但沒想到最後火箭爆炸收場，曾格爾也回應此事了。

曾格爾近日因曖昧已婚陳姓富商，遭岳姓正宮提告，她不忍被欺負，發文點名遭賈永婕、郁方等人霸凌，郁方回擊曬出先前捐款給曾格爾的故事，要求對方退回款項12888元台幣，曾格爾按照指示曬出6/20左右的入帳資料，發現沒有郁方匯錢的款項，便發文質疑：「郁方在欺騙大家？為什麼又要在新聞上羞辱人？炒新聞？」

網友發現曾格爾刪了質疑郁方文章。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

曾格爾進一步說，用郁方及她的本名都沒有查到，「後來看到她在新聞媒體上改口捐了幾萬塊，講得不清不楚，我再查還是沒有。」並懷疑對方根本匯錯帳戶，郁方則出示銀行給的證明，證實曾在6/17匯12888元台幣款項到曾格爾的帳戶，見此，曾格爾喊冤回應網友：：「她自己早上Po文寫6月20號，我前後對兩天，都完全沒有對到帳，現在自己就來Po 6月17號，請問您覺得是誰的問題？」

曾格爾發文分享團隊裡有SpaceX的工作人員。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

稍早有眼尖網友到曾格爾的臉書留言問：「郁方那篇刪文了喔？」但她暫時無回應，而她昨發文分享史上最大型火箭星艦Starship的發射計畫，剛好團隊有SpaceX的工作人員，開心和對方合影，並強調：「我的夢想從來不在地表上」，粉絲回：「期待格格的馬斯克火星之旅」，她回：「總有一天」，可惜火箭發射約4分多鐘就爆炸落入墨西哥灣，任務未能成功，曾格爾回：「任務雖然宣告失敗，還是成為人類寫下歷史的一頁」。