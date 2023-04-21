導演丁冠濠透過《五福女孩》傳遞那些時常被遺忘的日常瞬間。（雄影提供）

高雄拍短片《五福女孩》日前於高雄殺青，由新銳導演丁冠濠執導，攜手《返校》暴紅的韓寧及新生代男演員蘇韋華主演，改編自文學獎得主林秀赫同名短篇小說，描繪從小生活在五福路上的小佟高中至成年的成長故事，及由女孩轉變為女人的青春戀曲，將在2023高雄電影節期間世界首映。

來自澳門，甫從北藝大電影所畢業的丁冠濠，擅長描繪校園生活、性別認同、自我成長等青春記事，前作《合十》曾獲金穗獎學生作品類最佳劇情片獎。首部執導的電視電影《龍魂》，也在2022年高雄電影節期間首映，丁冠濠表示第一次讀《五福女孩》短篇小說時，心中產生無以名狀的悸動，因此有了將故事化為影像的契機。雖然還原小說場景讓整體拍攝難度提升，但在他與劇組實地走訪高雄鹽埕、西子灣、中山大學一帶後，重新認識高雄獨一無二之美，才更確立了要透過《五福女孩》傳遞那些時常被遺忘的日常瞬間。

片中飾演高中生主角的李芝儀和王婕是劇組從海選中挖掘出的素人演員，也正好是目前就讀高雄女中的「五福女孩」，丁冠濠認為2人雖無正式表演經驗，但充滿青澀的氣質與靈氣，才能完美捕捉青春的懵懂與徬徨。韓寧在片中飾演成年後的女主角小佟，丁冠濠認為韓寧表演純熟自然，雖無太多肢體表演，但能深刻感受她眼神中的戲劇張力。韓寧也分享自己第一次飾演由不同演員詮釋各年齡階段的角色，自己和內斂害羞的女主角很像，因此相當有共鳴，而在飾演成年小佟時，也刻意和年輕版的角色做出區別。

片中飾演滑板少年阿透的蘇韋華同是北藝大出身，陽光大男孩的氣質與阿透帥氣中帶點傻氣的形象相當吻合，而同樣熱愛滑板的蘇韋華說，他彷彿能在角色身上看見自己，像是玩板人天生自帶的傲氣，以及對於感情的敏感，都與自身的經驗與體會十分相似，因此在揣摩角色心境時，更能呈現最自然而真實的反應。《五福女孩》以青春為題，透過時間的推移，探索成長中的失落與失意，人與人之間的距離和不同階段的感情觀，希望透過真摯而動人青春記事，帶領觀眾回到心中那段難能可貴的時光。