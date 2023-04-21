許書豪相隔2年多推出新專輯《最美的地方》。（華納音樂提供）

許書豪相隔2年多今（21日）發行《最美的地方》，透過專輯感性分享這幾年歷經親友離開與新生命的誕生，也是他人生中充滿衝擊的3年，視覺以「走進畫裡」為主軸概念核心，將「最美的地方」以既日常又超寫實的方式展現。提到親友過世，他表示是親近好友的父母離開，因為這件事讓他更珍惜一切，「最美的地方其實就在身邊」。

他和老婆Amy結婚3年育有1歲寶貝兒子，夫妻倆共同擔起照顧孩子責任，但半夜兒子哭鬧都是老婆在照顧，許書豪自嘲冷血：「因為我（睡覺）聽不到，小朋友哭就當做他在做惡夢吧。」新專輯的歌曲〈一毫米〉即是他寫給兒子的，超疼孩子的他，照顧兒子時曾差點出意外，抱孩子時不慎絆倒，所幸他以肉身保護兒子，父子均安，但一旁目擊這一幕的老婆嚇到哭出來。

許書豪目前生活重心除了工作，也花很多時間陪伴正在長大的兒子，笑說：「受不了，他真的太可愛了！最近他才剛學會站起來，然後走個三步路，要開始走之前，還一定會注意我有沒有在看；早上的時候會叫我起床，害我現在7點多就要起來。」言談中充滿當爸爸的幸福，而隨著專輯推出，他也宣布將啟動北中南小巡演，帶著新作品與許久不見的歌迷們相見。