台北市政府觀光傳播局籌組「台北館」，以「Let’s 購台北」為主題前來「台中國際旅展」設攤。（潘虹恩攝）

全球疫情解封，旅遊風潮再起，「TITF台中國際旅展」21日至24日在台中世貿中心盛大展出，共邀集129家業者、規畫約200攤展位一同展出。（潘虹恩攝）

「台中國際旅展」21日至24日在台中世貿中心展出，交通部觀光局也首度「旅宿工作體驗互動區」，媒合多家業者於現場徵才。（潘虹恩攝）

全球疫情解封，旅遊風潮再起，「TITF台中國際旅展」21日至24日在台中世貿中心盛大展出，共邀集129家業者、規畫約200攤展位一同展出，並以「發現新台灣」為主題，推出台灣本島深度旅遊成展覽新焦點；交通部觀光局也首度媒合多家業者於現場徵才，希望可以為疫後旅遊觀光業注入新血。

由台中世貿中心舉辦的「台中國際旅展」21日於世貿中心熱鬧開幕，由台中世貿中心總經理陳弘岳、中市觀光局副局長陳育正、北市觀傳局局長陳淑慧等人共同拉炮，主辦單位也特別邀請烏克蘭及巴拉圭的專業舞者與特技演員演出，為旅展揭開序幕。

陳弘岳表示，受疫情缺工影響，今年參展攤位數比往年少約3成，現場約200攤展位包括國內、外旅遊業者以及縣市政府等單位參加，各界開放也讓不少推出國、內外遊程的業者躍躍欲試，期望恢復過去10萬人參展的人潮。特別的是，疫情期間許多旅宿業者縮減人力造成現在缺工，因此交通部觀光局首次於現場設置「旅宿工作體驗互動區」，媒合多家業者徵才，提供上百職缺。

台北市政府觀光傳播局籌組「台北館」，以「Let’s 購台北」為主題前來設攤，推出半價走讀之旅、超值泡湯券等優惠，以及「環騎台北X台北小旅行X走進貓空」各種旅遊路線。陳淑慧說，台北和台中距離相近，搭交通運輸最快50分鐘即可抵達，歡迎大家到台北旅行。

現場展出涵蓋國內外各種旅遊服務、行程、景點、飯店、餐廳等，以及旅遊相關配套服務推出多項優惠，其中包括「長汎假期」預訂國內外遊程，旅展下訂最高第2人折6000、「雙向旅行社」推出直飛峇厘島跳島1萬7900元優惠等；國內五星級飯店如「花蓮美崙大飯店」住宿最低2.5折起、「花蓮理想大地渡假飯店」推出團購套票買6送1等；以及台中林酒店、金典酒店、清新溫泉飯店等人氣熱銷餐券推出超值優惠。