桃園市衛生局今21日會同中央食品藥物管理署，前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，衛生局到成品倉庫及抽查留樣區成品，結果有白色不明沉澱物。（桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局今21日會同中央食品藥物管理署，前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，衛生局到成品倉庫及抽查留樣區成品，結果有白色不明沉澱物，共抽驗14罐成品及封存4萬1237箱，共計82.3公噸。將釐清是否通報其總公司所在衛生局，若沒有，最高可罰300萬元。

大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠生產蘋果西打飲料，該公司表示，未接獲任何消費者客訴，但在今年4月7日公司員工發現2000ml寶特瓶包裝的蘋果西打飲料瓶底出現白色沉澱物，總公司即啟動通路收購、暫停生產及出貨，並針對問題成品進行檢驗。

衛生局表示，依據食安法第7條第5項規定：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」違反以上規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰則；民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。此案將移請大西洋總公司所在地，由新北市衛生局釐清是否有無向其通報，若無，就可開罰。

衛生局補充，今日查核因有疑慮產品為同一產線生產，命該產線全線停止作業至產線安全為止，另查核廠內生產裝置環境及相關製程，發現多項缺失，例如管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等多項不符合規定，因此下達責令業者限期改善，如屆期未能改善完竣，將依據食品衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬元至2億元罰鍰。另外，已出貨銷售之成品下架回收之相關事宜，也會移請新北市衛生局後續辦理。