鉅陞建築團隊推案足跡橫跨台北、桃園、台中，總銷突破500億大關，而旗下的上櫃公司鉅陞國際（5529）近年來積極布局台中房市，日前鉅陞國際董事長褚學忠曾指出，目標是拚三年內虧轉盈，於2022年9月已率先推出台灣大道首發案-「台灣隱賦」總銷75億元，而同樣位於七期生活圈的市政黎明路案也將於今年5月登場，為建設版圖再向前邁進一步。

鉅陞建築團隊推案足跡橫跨台北、桃園、台中，總銷早已突破500億大關，據鉅陞國際業務部經理沈容儀指出，「有感建築」是鉅陞品牌能深獲消費者青睞的主要原因，「一開始鉅陞建築團隊推出的案量就夠多，順著推案趨勢上櫃後接受市場監督，將近年來累積的「有感建築」品牌能量放大到最大，並提供永續經營的服務，來證明我們從事建設公司的決心，讓民眾與同業都能看見鉅陞的不同。」

公設規劃為蘇靜麒老師主導，也是七期豪宅品牌建商御用大師。(圖/業者提供)

[鎖定市區規劃自住產品 不受景氣政策影響]

鉅陞國際所推出的兩案皆位於市區精華地段，沈容儀經理表示，「自住客一直是剛性需求也是市場主流，鉅陞在選地的考量上，向來以自住角度出發，鎖定生活機能完善、交通及建設到位、且具未來發展潛力的土地，並規劃自住需求的產品及總價，所以不受景氣與政策影響。」沈容儀經理進一步提到：「台灣隱賦當初土地取得成本達28億，可以在雙北或其他區域選擇，但基地條件有得天獨厚的優勢，在看好台中未來發展前景、國家級重大建設與企業集團進駐，因此選擇這樣的指標地點為鉅陞國際的首發案，希望在穩健的發展策略中，為公司、股東創下良好的收益。」

「台灣隱賦」景觀規劃落羽松廣場，在家就能享受城市中最稀缺的自然綠意。(圖/業者提供)

[豪宅大師團隊量身打造 專寵自住再升級]

台中七期生活圈屢屢創價，而台中最主要的幹道以台灣大道為黃金軸線，七期生活圈一直是時尚精品百貨與一線餐飲品牌的聚落，生活機能完善，唯以往七期多以大坪數豪宅為主流產品，對於中產階級的小家庭出現中空的狀態。鉅陞國際首發案「台灣隱賦」正台灣大道1753坪壯闊基地百米面寬，特別禮聘國際建築大師呂建勳，其作品多為大安區、信義區的上億元豪宅推手，以著名的飛簷語彙的「新古典」，如美術館建築般的大器與藝術外觀，在台中相當罕見、極具價值。而公設規劃為蘇靜麒老師主導，也是七期豪宅品牌建商御用，不必負擔高額總價，對於醫師、自營商、白領菁英、科技業工程師等購屋群，也能能入住好地段，同時也能享有頂奢的豪宅質感，將「專寵自住」再升級。

鉅陞國際（5529）位於七期生活圈的「市政黎明路案」將於5月登場。(圖/業者提供)

據沈容儀經理透露，另一指標個案「市政黎明路案」也將於今年5月推出，基地面積461坪，位於七期重劃區內稀有純住宅區，規劃3-4房，中大坪數的換屋型產品，持續聚焦市中心蛋黃區，鎖定住市中心又負擔的起房價的坪數，讓更多自住客也能在七期落腳。未來鉅陞國際，仍為以「蛋黃區」選地原則，以穩健的經營態度，加上「有感建築」的品牌魅力，鎖定全台精華地段推案，並持續加碼台中佈局，帶領鉅陞國際邁向更成功、獲利的模式。