變態男著短裙上街突掀裙露鳥 汐止警火速逮人 16:202023/04/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方逮捕露鳥嫌犯。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方查扣陳嫌犯案時衣著。（警方提供） 新北市汐止區康寧街昨（20）日傍晚出現變態男子，林姓女子走在人行道時，迎面走來1名穿著女裝短裙的怪異男子，兩人正要錯身，男子突然掀起自己的短裙，露出生殖器，隨後騎乘機車逃逸。林女向警方報案，半小時後警方就循線逮捕25歲陳姓男子，陳嫌供稱因工作壓力太大，偵訊後警方以妨害風化罪嫌送辦。 汐止警分局獲報後，調閱監視器鎖定嫌犯機車車牌，迅速循線逮捕從事餐飲業的陳嫌，查扣陳嫌犯案時衣著。陳嫌供稱，因工作壓力太大，故以此方式紓壓。陳嫌的家屬向警方表示，最近也發現他行為怪異，已安排到精神科就診。 #汐止 #短裙 #怪異 #變態男 #露鳥 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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