警方查扣陳嫌犯案時衣著。（警方提供）

新北市汐止區康寧街昨（20）日傍晚出現變態男子，林姓女子走在人行道時，迎面走來1名穿著女裝短裙的怪異男子，兩人正要錯身，男子突然掀起自己的短裙，露出生殖器，隨後騎乘機車逃逸。林女向警方報案，半小時後警方就循線逮捕25歲陳姓男子，陳嫌供稱因工作壓力太大，偵訊後警方以妨害風化罪嫌送辦。

汐止警分局獲報後，調閱監視器鎖定嫌犯機車車牌，迅速循線逮捕從事餐飲業的陳嫌，查扣陳嫌犯案時衣著。陳嫌供稱，因工作壓力太大，故以此方式紓壓。陳嫌的家屬向警方表示，最近也發現他行為怪異，已安排到精神科就診。