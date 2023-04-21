越南籍黎姓逃逸移工與同鄉友人去年9月間到中市某公司員工宿舍擄走同鄉鄭男，將他拘禁毆打成傷，命聯絡親友支付贖金，經鄭在台胞兄及在越南胞妹急匯新台幣7萬餘元後，黎男等人拿到贖金，隔天晚間將鄭釋放，警方循線逮捕黎男，法官依擄人勒贖罪判3年8月，可上訴。

黎男以工作為由入境台灣，居留期至2019年6月24日至2010年3月10日，因連續曠職3日，2010年3月20日被廢止居留許可，他逾期停留台灣，並與越南籍友人「阿貴」、「阿賞」共同謀議鎖定同鄉擄人勒贖。

「阿賞」傳送越南籍鄭姓男移工的照片給黎男辨識，黎男在去年9月24日晚間開車載「阿貴」、「阿賞」等3人前往中市1家鋼鐵公司員工宿舍。

由「阿貴」、「阿賞」等人持手銬、電擊棒、球棒等物入內，銬住鄭男雙手、將他架走上車，並以眼罩蒙住雙眼，載到大甲區拘禁，黎男及「阿貴」、「阿賞」等人徒手、持警棍、球棒、電擊棒等毆打鄭男，將他打到鼻青臉腫，多處擦裂傷，命令他聯繫親友付贖金。

鄭男聯繫在台的胞兄及在越南的胞妹協助，兩人共匯款新台幣7萬多元，黎男等人拿到贖金後，隔天晚間將鄭載到清水區釋放，鄭被監禁24小時後脫困，搭計程車回宿舍，向警方報案。

警方循線逮捕黎男，黎男坦承犯行，並與被害人達成和解，賠償損失，刑法347條擄人勒贖罪法定最輕本刑為有期徒刑7年，依第5項規定取贖後而釋放被害人，得減輕其刑，判刑3年8月，並於執行完畢後，驅逐出境。