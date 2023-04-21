愛山林說，美國UL Solution的健康建築標章(Underwriter Laboratories Inc.)是美國最具權威，也是世界上從事安全試驗和鑑定的大型民間機構)，包含在光、水、音、空氣、建築衛生五大面向，做最全面的級別認證，而持續推案中的「宏道新竹帝寶」也將是全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

愛山林董事長祝文宇指出，宏道新竹帝寶，以智慧城市為開發定位，不同一般以單體建築為單位，而是以城市規格為範疇，在基盤建設即導入環狀高速光纖骨幹佈建，不只在硬體上做到智慧化，更在軟體設計採取量身定做的模式，運用AI大數據與OTA(空中傳輸，Over-The-Air)，全面翻轉台灣房地產建築思維，保持智慧城市持續升級，實現更節能、更安全、更省錢、更便捷、更聰明，打造明天比今天更完美的未來智能生活。

城市創新科技應用亮點，包括引進LISA AI智慧大腦，肩負智能數據分析、系統監督，並持續成長優化治理效率，讓住戶可經由iPad智慧城市平台，串連住民、社區以及公共環境等智能服務；在城市安全方面引進iDrone無人機隊，建置安防巡邏路線，確保社區公共區域安全。社區建置智慧路燈、節能燈頭，可依照太陽軌道、氣候陽光、有無人車等動態調整路燈照明度，達到節能目的，並且結合魚眼環景影像系統，可即時捕捉各區動態。