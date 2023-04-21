KAMA於21日指出，全球可畫分為8大主要汽車市場，分別美國、歐洲、中國大陸、印度、墨西哥、巴西、俄羅斯以及東協（ASEAN）。在地緣政治風險不斷升級之下，使得中國大陸與俄羅斯的韓國汽車去年賣相不佳。

像是在中國大陸內韓國車的銷售比例，是從2021年2.4%下滑至2022年1.6%，俄國更是從22.7%大幅度減至17.8%。同樣地，印度市場也萎縮，從22.3%降至21.3%。不過，接受韓國車的美國車主卻是愈來愈多，從10%小幅升至10.7%。

KAMA統計，全球最愛開的是歐洲車，占比為25.8%，比重25.3%的日本車位居第2，中國公司為19.5%，美國以18.4%緊咬在後。中國大陸汽車在2022年首次成為世界第3大汽車銷售國，甚至還打敗美國。

若以車種來看，KAMA認為，儘管全球汽車銷售量不是太好，但2022年全球電動車市場卻年增43.4%。在這塊環保汽車的版圖中，歐洲占有46.3%最大，中國大陸第2占比為31.2%，美國則為12.3%。

韓國汽車製造業者中，包括起亞在內的現代汽車集團無疑最具代表性。另外3家規模較小的車商，分別是跟大宇汽車關係密切的通用韓國汽車、前身為三星汽車的雷諾韓國汽車，以及韓國KG集團在成為雙龍汽車最大股東後，所改名的KG Mobility。