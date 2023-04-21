今日上午9時30分台南市明德外役監傳出有犯人脫逃，37歲有強盜前科的男子張天昊，利用外役監獄作業中脫逃，刑事局現緊急發佈要犯查緝專刊，要求全國警察機關全面追捕。

警方表示，張天昊涉犯有強盜罪，被判處8年10月，身高約173公分，目前在台南明德外役監服刑，今日上午9時30分許趁外役監獄作業噴灑農藥時脫逃，身著淺藍色長褲、白色內衣，因符合脫逃現行犯，因此由刑事局偵查科發佈協尋查緝要刊。

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