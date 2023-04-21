台玻指出，Low-E玻璃產品，具有CNS12681國家標準及ISO9001國際品保認證，且具有美國複層玻璃協會IGCC的品質認證，目前已被廣泛應用在為建築物上。

綠色產品中的新世代節能玻璃產品Low-E玻璃，台玻指出，集團採用最先進的鍍膜技術研發出可單片使用Low-E玻璃；節能（JN）系列，和一般Low-E鍍膜相比，節能（JN）系列膜層結構改採用的是硬質半導體奈米材料，大幅降低玻璃表面輻射率，具有優異保溫性能。

除此之外，台玻指出，節能（JN）系列搭配膠合玻璃使用，既有安全玻璃特性又兼具優異的熱傳導係數。節能（JN）系列搭配Low-E複層玻璃使用，可進一步降低Low-E複層玻璃的U值，可更有效的降低能耗。

在國內磁磚市場市占超過30％的冠軍建材，旗下造橋廠已持續優化窯爐熱風回收、電力系統改善、水資源回收再利用、磚料回收等四大環保製程。

另外，冠軍也積極研發創新各種高科技的綠色環保磁磚及施作工法，其中，2022年推廣的2公分厚磚搭配特殊工法，符合綠建材高性能節能類U值標準小於1.8（實測值為1.66），已為永續的建築產業提供綠色環保建材。

在持續推動ESG及產製綠色產品，冠軍指出，集團已成為「台灣第一家」再生綠建材標章的磁磚大廠。