台新銀說明，原先透過台新自動化設備（ATM）或網路銀行，便可匯款至指定Visa卡號，簡易快速完成跨境匯款需求，近期將進一步新增匯款至指定國外銀行帳戶選項，初步開放匯至美國、英國、加拿大、日本、澳洲、新加坡及香港等7個國人主要匯款國別與地區。

根據主計處及教育部統計，2021年國人赴海外工作人數仍高達 31.9萬人，海外留學人數也有2.1萬人規模，為能提供穩定的家庭生活費或留學子女海外學費，國人跨境匯款頻率仍高。今年以來，全球跨境匯款交易更持續提升，Visa 最新研究報告指出，過半數匯款者每月匯款次數超過一次，且多數人偏好透過數位管道進行交易。

台新銀表示，早在2012年即攜手Visa首家推出「Visa Direct易匯通」小額跨境匯款服務，今年將再次與Visa攜手，順應用戶需求，新增匯款至指定國外銀行帳戶（Pay to Account）服務，並為用戶帶來多項有感升級優勢。

Visa Direct跨境匯款至國外銀行帳戶（Pay to Account）服務，除提供24小時線上不打烊的跨境匯款服務，讓民眾隨時想匯就匯外，也讓收款方最快可立即收到款項，縮減等待時間，並讓匯款者可隨時追?匯款進度，使交易過程更加透明與敏捷。此外，相較其他跨境匯款服務，用戶還可享更具競爭力的手續費優惠。

台新銀數金處資深副總黃天麟指出，Visa為全球最大的國際組織之一，於國際間建立完善的Visa Direct匯款網絡，並與超過500家跨國廠商合作導入相關服務。台新銀行將與Visa共同合作，成為亞太地區首家導入新型Visa Direct易匯通跨境匯款至國外銀行帳戶（Pay to Account）服務之金融機構。

未來待服務上線後，收款將不僅限於VISA卡號，亦可直接透過台新數位通路匯款至國外的銀行帳戶，提供客戶更完善簡便的匯款體驗。本服務初步將開放匯款至7個國人主要匯款國別與地區，包含美國、英國、加拿大、日本、澳洲、新加坡及香港，後續規劃依民眾匯款需求陸續開放更多的匯款國家，為民眾提供更完整的跨境匯款服務及便利的金融服務體驗。