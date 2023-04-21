每個人都擁有變美的權利！隨著醫學技術發達及美貌標準的提高，醫美產業越發活躍，特別是技術精進的南韓，讓愛美人士爭相前往，卻忽略隱藏其中的危機，醫美醫師張豫苓提醒，手術應該在意價值，千萬不要貪小便宜！

在醫美服務超過八年的護理師張為晴表示，自己一直都有進行肉毒及雷射等基礎保養，但特別希望結婚當天能夠擁有零死角美貌，從此開啟尋美之路。透過醫師張豫苓的建議及專業技術，張為晴進行口內取脂及下巴抽脂，輕鬆改善輪廓線與嘴邊肉，從U型臉變成V型臉，蛻變為韓系漂亮歐膩。張為晴開心地表示，容貌越來越美之後，每天起床看見鏡中的自己都會很開心，自信心提升，再也不害怕鏡頭，也變得更愛自己了。

醫師張豫苓為張為晴進行口內取脂及下巴抽脂手術，改善輪廓線。(圖/醫師張豫苓提供)

醫師張豫苓現為元晨診所院長，曾任職台大醫院醫師，擁有韓國首爾整形醫院國際認證醫師、韓國首爾國際鼻整形認證醫師等資格。醫師張豫苓認為，每個人都擁有變美的權利，首先要具備想變美及相信自己可以更好的信念，因為顏值也是一種實力。

醫師張豫苓認為，每個人都擁有變美的權利，首先要具備想變美及相信自己可以更好的信念，因為顏值也是一種實力。(圖/醫師張豫苓提供)

醫師張豫苓為精進技術，持續學習不間斷，精專眼袋整形、抽脂體雕、鼻整形、電漿拉皮等手術。她指出，眼袋整形無明顯傷口，隔天可以正常上班，輕微腫脹3-5天；抽脂體雕以腹部為例，僅需2個0.8公分的傷口，傷口藏在肚臍內，不易留疤，建議搭配超能電漿拉皮，不僅消除脂肪，連皮膚都能緊實，改善妊娠紋；鼻整形則是搭配自體耳骨或肋骨進行，修復期約7天。

鼻整形是搭配自體耳骨或肋骨進行，修復期約7天。(圖/醫師張豫苓提供)

醫師張豫苓表示，現在國內整形手術進步神速，整形手術需要3-5天的恢復期，效果較多為半永久；微整則不需要太多恢復期，但時效較短，無論選擇哪一個項目，遵守醫囑搭配外用內服藥，且注意術後衛教即可。

即便如此，還是有許多人專程飛往韓國整形，醫師張豫苓提醒，在韓國進行整形手術容易有語言隔閡，導致成果不如預期，又或是術後保養追蹤時間無法配合，因此時間成本與安全性都需要更謹慎考量。無需擔心的是，醫師張豫苓都會從韓國帶回最新技術，也會定期前往進修，保障客人的安全。

現今追求美貌的人越來越多，醫師張豫苓建議，術前一定要進行專業評估，手術不應在意價格，而是要在意價值，包含品質、安全、美感及術後照顧等，唯有如此才能擁有健康的美貌，提升自信心，活出最美的自己！

醫師張豫苓。 (圖/醫師張豫苓提供)

張豫苓醫師

現任元晨診所院長

韓國首爾整形醫院國際認證醫師

韓國KCCS國際美容手術醫師

韓國PASCAL國際美容手術醫師

美國哈佛大學麻州總醫院進修

台灣顏面整形重建外科醫師

台灣亞太美容外科醫學會醫師

韓國世界醫學美容會議研習進修

韓國首爾國際鼻整形認證醫師

台北整形外科診所 美容整形手術醫師

台北臺大醫院醫師

高雄醫學大學 醫學系畢業