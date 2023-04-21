北市路樹倒塌！女駕駛遭10公尺高路樹慘壓 雙向封閉

豪雨鋒面來襲！北市南港區舊莊街今（21日）下午發生一起路樹倒塌事件，一顆10公尺高的路樹疑因連日豪雨突然倒榻，導致一名汽車女駕駛行經該路段時遭到慘壓，還波及停放在一旁停車格轎車，所幸汽車女駕駛並無大礙，目前警消正全力排除中。
今（21日）下午2時36分，北市南港區舊莊街一顆10公尺高的路樹疑因連日豪雨突然倒塌，壓中恰巧行經該路段的47歲汽車女駕駛，還波及一台停放路邊停車格的轎車，警消到場後女子自行脫困，並無明顯傷勢，目前警消正在全力排除中，事故影響雙向車道通行。
豪雨鋒面來襲！北市南港區舊莊街今（21日）下午發生一起路樹倒塌事件，一顆10公尺高的路樹疑因連日豪雨突然倒榻，導致一名汽車女駕駛行經該路段時遭到慘壓，還波及停放在一旁停車格轎車，所幸汽車女駕駛並無大礙，目前警消正全力排除中。
今（21日）下午2時36分，北市南港區舊莊街一顆10公尺高的路樹疑因連日豪雨突然倒塌，壓中恰巧行經該路段的47歲汽車女駕駛，還波及一台停放路邊停車格的轎車，警消到場後女子自行脫困，並無明顯傷勢，目前警消正在全力排除中，事故影響雙向車道通行。
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