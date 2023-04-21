嘉義狠父砍殺妻兒後墜樓亡 母撫兒屍悲喊「哪會按內啦」 16:222023/04/21 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳男疑架梯進屋砍殺妻兒後自殘墜樓在大門口外身亡。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳男疑架梯進屋2樓臥房，砍殺妻兒，2樓外牆有疑似血跡。（廖素慧攝） 嘉義狠父吳姓男子持刀砍殺妻兒後自殘墜樓身亡，他行凶後疑傳簡訊通知父母親，吳男雙親今天上午趕到兒媳在水上鄉南鄉村的住處，吳男趴臥在大門口外，渾身是血，吳母撫著兒子的屍身，痛哭失聲，悲喊「哪會按內啦！」 據了解，吳男懷疑妻子出軌，夫妻感情生變，已分居一段時間，最近雙方提及要離婚，但為孩子的監護權而爭吵不休，吳妻日前向縣府社會處通報遭家暴。 ★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。 #嘉義 #狠父 #持刀殺妻兒 #自殘 #墜樓 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。