吳男疑架梯進屋2樓臥房，砍殺妻兒，2樓外牆有疑似血跡。（廖素慧攝）

嘉義狠父吳姓男子持刀砍殺妻兒後自殘墜樓身亡，他行凶後疑傳簡訊通知父母親，吳男雙親今天上午趕到兒媳在水上鄉南鄉村的住處，吳男趴臥在大門口外，渾身是血，吳母撫著兒子的屍身，痛哭失聲，悲喊「哪會按內啦！」

據了解，吳男懷疑妻子出軌，夫妻感情生變，已分居一段時間，最近雙方提及要離婚，但為孩子的監護權而爭吵不休，吳妻日前向縣府社會處通報遭家暴。

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