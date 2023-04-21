經濟部水利署今舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、桃園市長張善政都出席剪綵。（蔡明亘攝）

石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工，預計每年可增加64萬噸清淤量。（蔡明亘攝）

經濟部水利署今舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、桃園市長張善政都出席剪綵。（蔡明亘攝）

經濟部水利署今在桃園舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，蔡英文總統出席剪綵。（蔡明亘攝）

經濟部水利署今在桃園舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，行政院長陳建仁出席剪綵。（蔡明亘攝）

經濟部水利署今在桃園舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，桃園市長張善政表示，此工程完工對桃園的民生、產業及農業用水的供應，是非常重要的保障和福音。（蔡明亘攝）

石門水庫明年將滿60歲，平時提供新北、桃園與新竹用水，為北部重要水庫，面臨現今極端氣候帶來洪水與旱災，2004年艾利颱風重創水庫，使桃園18天無水可用，水利署為不讓慘痛經驗重演，欲加大清淤力道並確保庫容，2017起施作「阿姆坪防淤隧道」，經歷近2000天工期終於完工，今舉辦竣工典禮，未來每年約可增加64萬噸清淤量，讓石門水庫回春延壽。

經濟部水利署今於桃園舉行石門水庫阿姆坪防淤隧道竣工典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、桃園市長張善政、立委呂玉玲、黃世杰、趙正宇及陳瑩等人，出席剪綵儀式，共同感謝參與此工程的所有團隊人員。

水利署長賴建信說明，過去艾利颱風使泥沙影響水庫供應，桃園市民望水興嘆停水18天，當時緊急設置「大小黑龍」水管，但也只是暫時解方，整理治理才是重生之路。2006年政院通過第一部石門水庫整治特別條例，內容包括上游集水區保育、緊急供水改善及穩定供水設施改善等，接續完成分層取水工、中庄調整池等工程。

為完善石門水庫整體防淤功能，水利署自行規畫阿姆坪防淤隧道工程，賴建信指出，此工程從水庫上游建置約3.7公里長隧道，水庫淤泥可從上游抽泥船抽運，運送淤泥不需卡車，可於水庫中、上游段自動抽出，並藉隧道輸泥管將淤泥送至沖淤池，預計每年可增加64萬噸清淤量；還首創淤泥篩分場，提供粗粒料給營建工程再利用，每年可增加3000萬元收入；減少泥沙清除成本部分，1年可省約1.6億元；若遇連續枯旱期，清淤車還可藉隧道通行加速清淤，減少對周邊交通衝擊與對民生影響，也是國內首創三用型隧道。

蔡英文表示，阿姆坪防淤隧道不僅提升清淤效率，更強化營運安全、延長水庫壽命，對穩定北部供水帶來重大效益，這項建設將為台灣水利建設寫下重要一頁，盼中央與地方合作，團結度過極端氣候挑戰。接下來也要持續加速推動海水淡化廠的興建、石門水庫到新竹聯通管的建置以及油羅溪伏流水的規畫，提供更多元水源，強化區域調水能力。面對極端氣候挑戰，她請經濟部水利署繼續以高標準來維持抗旱準備，必須預想若梅雨晚到或夏季沒颱風的情境，故抗旱與穩定供水計畫要持續努力進行。

「工程令人震撼！」陳建仁說，中央超前部署推動前瞻基礎建設，若沒這些建設，今年旱災恐比2年前百年大旱更嚴重，去年8月發現雨量不多後即啟動相關部署。在水利署和國軍支援下，全台水庫清淤量近1800萬噸，創下歷年最高，以石門水庫為例，原先僅清淤75萬噸，去年清到440萬噸，增加約6倍，如今出淤量大於進淤量，水庫逐漸加強庫容，確保新北、桃園與新竹的用水。

王美花提到，石門水庫為北部最重要水庫，對民生、農業與產業都非常重要，台灣面臨大旱與防汛挑戰，水利整備工作是重要關鍵，現況無法蓋新水庫，凸顯水庫清淤重要性，台灣大型水庫中，曾文、南化水庫防淤都已做好，白河水庫年底也將完成。未來隨大嵙崁計畫推動，將持續優化石門水庫環境與供水，讓河道與整體環境獲更好改善。

張善政指出，桃園為石門水庫最主要供水地區，近年人口增加，用水需求隨之攀升，產業與農業用水也必須穩定供應，因此阿姆坪防淤隧道竣工對桃園的民生、產業及農業用水的供應，是非常重要的保障和福音。過去因極端氣候、颱風帶來泥沙、集水區水土保持欠佳等因素造成淤積，讓水庫使用壽命與當初設計時的預估有落差，因此水庫延壽工作更顯重要。

張善政提到，延長石門水庫壽命需大家共同努力，並非僅依賴阿姆坪防淤隧道，同時還須推動集水區上游清淤工作，為減少清淤輸送對台3線和台4線交通運輸的負擔，市府也配合開闢替代道路，降低交通影響。此外也盼更多民眾能瞭解水土保持重要性，降低淤泥沖積至石門水庫機率，相信在大家努力之下，石門水庫將可持續穩定供水。