基隆市政府日前核准「護海公投」，行政院認定違背憲法及中央法規，行政院代理發言人羅秉成表示，行政院已於今日依「地方制度法」第75條第4項規定，發函將基隆市政府之審查決定予以撤銷，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。

羅秉成指出，公投法賦予行政院就地方政府對於公投提案是否屬地方自治事項有疑義時之認定權限，王醒之領銜所提公投內容，基隆市政府應受認定結果拘束，該府未依認定結果以該提案「非地方性公民投票適用事項」，竟另函請王醒之補正公民投票案之主文及理由，為維護憲政秩序及公投法制完整，行政院於今日正式撤銷該函，基隆市政府並應停止執行後續相關作業。

羅秉成表示，王醒之領銜所提公投案涉及台電公司協和電廠更新改建計畫（含接收站）能否執行，除依電業法規定電業之擴建屬中央主管機關權限外，亦影響我國整體電力供應、能源儲備、產業關聯等電政事宜，屬憲法第107條第5款規定電政為中央立法並執行之中央專屬事項。

羅秉成指出，台電協和電廠更新改建計畫擬填海造陸區域，交通部已於110年12月6日公告納入基隆國際商港港區範圍內，該區域管理及區域內設施興建之核准依商港法第2條及第9條規定屬交通部權限，非屬地方自治事項。

此外，漁業法第45條規定縣市水產動植物繁殖保育區之設置，由縣市主管機關提具該保育區之管理計畫書，報中央主管機關核定後公告之，並由縣市主管機關負責管理，屬憲法第108條第1項第6款規定海洋漁業屬由中央立法並執行，或交由省縣執行之中央專屬事項之具體實踐，亦非屬地方自治事項。

羅秉成強調，王醒之領銜所提公投案不因主文中之「基隆市的海岸及海域」修正為「基隆市水產動植物保育區」及提出相關補充說明，而改變海洋漁業屬中央立法並執行事項之性質。