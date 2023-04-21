大陸戲劇男神鄧倫去（2022）年爆出逃稅風波，金額高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億元），事件爆發後丟失所有代言，演出作品被隱藏，連微博帳號也遭到刪除。至今他已消失螢光幕1年，近日卻傳出名下工作室的經營狀態變為註銷，引發網友揣測。

據「天眼查」顯示，鄧倫在2016年成立的「鄧倫（上海）影視文化工作室」，其經營狀態在近日從「存續」變更為「註銷」，該工作室是他獨力出資10萬人民幣（約新台幣45萬元）經營，業務範圍以影視相關工作為主。而另一間工作室「舟山鄧倫影視文化工作室」，最新的年度報告則顯示，目前經營狀態為「正在清算中」，是否也會以註銷方式結束經營，令外界好奇。

消息一出，引發網友猜測鄧倫的未來動向，有人認為名下的影視公司遭到註銷，代表他短時間內可能不會復出；不過，也有喜愛他的粉絲表示，「註銷說明各項目都審計過了，沒有糾紛了，重新開始，不破不立，挺好的」、「註銷說明財務稅務項目都審計過了，重新開始，未來會更好」、「這是可以復工了嗎」、「等了402天，可別讓我失望了」。

事實上，鄧倫在去（2022）年爆出逃漏稅事件，金額高達5000萬元人民幣（約新台幣2.2億元），雖然當時有發聲明道歉，也挽不回丟失的代言，甚至遭到品牌方追討違約金，讓他的演藝事業盪到谷底，而他目前唯一的收入來源只剩下副業火鍋店，但仍吸引鐵粉光顧。