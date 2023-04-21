日本喜劇二人組「獨立日」由久保田剛史和內藤正浩組成，其所屬公司淺井計畫今（21日）突公告，久保田剛史因身體健康狀況惡化，已於18日去世，享年36歲；有網友發現在淺井的18日活動海報上，表演名單仍有獨立日，疑似逝世前仍在演出，讓眾人不禁鼻酸。

綜合日媒報導，喜劇組合獨立日所屬公司淺井計畫在官方網站公告，久保田剛史因身體健康狀況惡化在18日驟逝，對於告知所有粉絲、合作過的人和相關員工這個壞消息，他們也深感悲痛，也非常感謝大家一直以來對久保田剛史的支持。

久保田剛史的最佳夥伴內藤正浩也在推特轉發公司的公告，心痛寫下真實心情，「這件事太突然，我到現在還沒辦法整理自己的情緒」，他很感謝這段日子有他的支持，會繼續加油。久保田剛史的推特最後一則貼文，是有關於他作品的內容，可見他離開的很倉促。

有不少粉絲還發現淺井企劃18日晚間活動海報上，出演名單有久保田剛史和內藤正浩組成的獨立日，如今久保田剛史死訊曝光，也令眾人瘋猜他該不會離開前都在賣力演出不禁鼻酸，「辛苦了久保田」、「好捨不得他就這樣突然走了」。