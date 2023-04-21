英王查爾斯繼承了龐大的遺產但卻不必繳稅

英國女王去世後，查爾斯不僅繼承了王位，也接下龐大的遺產。由於英國君主不必繳納遺產稅、所得稅和資本利得稅，如今新研究發現，他的財富已飆升到近20 億英鎊（近762億台幣）。

據《衛報》（The Guardian）和《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，女王過世後，查爾斯免稅繼承了珠寶、藝術品，房地產和投資，頓時身價暴漲。不過，他和女王一樣，也選擇自願繳納部分稅款。

然而，繳稅倡議者說，查爾斯坐擁龐大財產，竟然還免繳稅，實在令人震驚。他們說，大眾支持結束這對英國君主的特殊待遇。按照規定，繼承的遺產只要超過32.5萬英鎊（近1240台幣）的門檻，通常必須繳納40%的稅，但君主在繼承遺產時，卻不受此限。

英國稅賦正義組織（Tax Justice UK）執行長帕爾默（Robert Palmer）說，國王繼承母親伊莉莎白二世的財富，但不必繳遺產稅，令人難以置信。他強調，根據他們去年的民調顯示，有63%民眾認為，查爾斯應該繳納繼承稅。不過，白金漢宮拒絕評論私有財務。