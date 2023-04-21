新北市長侯友宜出訪新加坡4天3夜，新北市連兩日發生槍擊案，綠營撻伐治安敗壞，行政院長陳建仁也要求市府負起責任，還要求警政署好好支援。新北市議員陳偉杰酸，執政黨目前心裡只有選情，哪有案情，2024大選在即，目前只要任何一件災難或刑案發在新北市，都會讓民進黨像是撿到槍，然後完全按劇本演出批評侯市府，一點也不讓人意外。

陳偉杰指出，侯友宜在案發後已越洋視訊指揮，匪徒皆已落網，新北市警局也連夜掃黑、捍衛治安。反酸執政黨怎麼不去批評那件花了一百多天，還是被對岸逮到人再送回台灣的八八槍擊案？

陳偉杰批，陳揆更像甩鍋似的要求新北市府負責，僅要警政署「支援」，把全國治安敗壞全推給地方，直言「目前台灣治安最大的問題，不管新北槍擊案還是台南八八槍擊案，都顯示在民進黨執政下的台灣黑道猖獗、槍枝氾濫，豈是地方政府可以完全負責的事！」

陳偉杰表示，身為警察出身的侯友宜市長，本就對治安最為重視，怎麼可能放任黑道猖獗、治安敗壞？反倒是執政黨對於台灣治安的惡化究竟努力了什麼？詐騙犯罪依舊猖狂，詐騙集團從東南亞、柬埔寨一路騙回台灣，竟還在台灣「落地生根」。

陳偉杰說，更別忘了台灣目前槍枝如此氾濫，這是「全國治安」的問題，而影響到「地方治安」，執政黨難辭其咎豈能甩鍋！槍枝究竟從何而來？執政黨有沒有能力遏止槍枝走私和擴散？是不是執政黨無力遏止、無力解決的事，全都要推給地方？更別忘了蔡總統才剛訪問美國回來，美國總統候選人就高喊要推動台灣「家庭擁槍」，每個家庭都要發一支槍！請問執政黨，有沒有公開拒絕這樣的提議？陳建仁有沒有批評美國人不負責任？